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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق اندلع بمحطة وقود بشبرا الخيمة .. صور

حريق محطة وقود
حريق محطة وقود
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بخزان وقود داخل محطة وقود مغلقة بجوار مركز شباب مسطرد بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بخزان وقود داخل محطة وقود مغلقة بجوار مركز شباب مسطرد بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية.

تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته وجرى تحرير محضر بالواقعة.

حريق محطة وقود

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