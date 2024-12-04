الدكتور محمد وائل نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفقا لما ابلغه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد وائل عبد العظيم شغل منصب عميد كلية الطب البيطري من قبل ويعمل أستاذا بالكلية ويشغل الآن رئيس قسم الميكروبولجى بكلية الطب البيطري بجامعة بدر باسيوط.