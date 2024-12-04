الفرعون يواصل التألق.. محمد صلاح يسجل هدف تعادل ليفربول أمام نيوكاسل| فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لصالح فريقه ليفربول في شباك مضيفه نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح مع ليفربول أساسيًا ضد نيوكاسل، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

تأخر فريق ليفربول في نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، بعدما استحوذ الريدز على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، وكانت له أكثر من محاولة تهديفية، أبرزهم: كرة أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 15، التي ارتطمت بالقائم.

ونجح نيوكاسل في هز شباك رفاق صلاح في الدقيقة 35، عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي استلم تمريرة زميله برونو جيماريش، وسدد كرة صاروخية في شباك الحارس كيلهير.

وجاء دور محمد صلاح في الشوط الثاني، ليقدم تمريرة سحرية لزميله كورتيس جونز في الدقيقة 50، وذلك داخل منطقة الجزاء، ليسدد جونز كرة قوية في شباك الحارس نيك بوب.

محمد صلاح يواصل التألق

وأعاد أنتوني جوردون الماكبايس للمقدمة مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 62 من صناعة ألكسندر إيزاك، لتصبح النتيجة 2-1.

ولكن لم يكتف محمد صلاح بصناعة هذا الهدف، بل واصل تألقه في المباراة، وأحرز هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى، بعدما وجه تمريرة زميله البديل ترينت ألكسندر أرنولد في شباك المنافس.

سجل محمد صلاح مع ليفربول 12 هدفًا وصنع 8 آخرين في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 14 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.