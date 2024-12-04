تفاصيل حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن حكومة ميشال بارنييه

سقطت حكومة ميشيل بارنيه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامها، بعدما صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا مساء اليوم الأربعاء على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري بزعامة جان لوك ميلونشون.. على أثر أزمة في الائتلاف الحكومي حول الميزانية.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة ميشال بارنييه استقالته صباح غدًا الخميس من الحكومة إلى الرئيس ايمانويل ماكرون وبهذا تكون أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

بهذا التصويت تعمقت أزمة فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي باتت تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، اتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.