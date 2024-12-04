تراجع الوون الكوري إلى أدنى قيمة له منذ عامين بسبب صدمة الأحكام العرفية

انخفضت العملة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين؛ بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت إعلان رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول"، الذي تم رفعه لاحقًا، عن فرض الأحكام العرفية الطارئة.

وتم تداول الوون الكوري - وفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - عند مستوى 1،410.1 وون للدولار حتى الساعة 3:30 مساء، بانخفاض 7.2 وون عن الجلسة السابقة.

كان هذا أدنى مستوى منذ 4 نوفمبر 2022، عندما بلغ سعر إغلاق الوون عند مستوى 1،419.2 وون للدولار.

وكانت العملة المحلية قد افتتحت بسعر أقل من ذلك عند مستوى 1،418.1 وون للدولار الواحد، وتذبذبت قيمتها على مدار اليوم.

وجاءت التقلبات العالية في الوقت الذي أعلن فيه "يون" فرض الأحكام العرفية الطارئة في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، متهمًا المعارضة بالقيام "بأنشطة معادية للدولة".

وبعد ليلة متوترة ومليئة بالقلق، حيث حاصرت القوات مبنى الجمعية الوطنية في سول، رفع "يون" الحكم العسكري بعد أن صوتت الجمعية الوطنية برفضه.

وخلال التداولات الليلية في الخارج، انخفض الوون إلى ما دون مستوى 1،440 وون، وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر 2022.

وتعهدت السلطات المالية بتعبئة "جميع الموارد المتاحة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما في ذلك ضخ "سيولة غير محدودة".

وقال بنك كوريا المركزي إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وسيخفف من سياسات الضمانات المتعلقة بإعادة الشراء لزيادة إمدادات السيولة، حتى تستقر الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.

وقد قدمت أحزاب المعارضة اقتراحا بعزل "يون" في وقت سابق من اليوم.