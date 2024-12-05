انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال في غزة عرض مستمر.. الأمم المتحدة: القطاع يسجل أعلى نسبة للصغار مبتوري الأطراف على مستوى العالم

تشهد الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، تصاعدًا مقلقًا فى انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتعرض الأطفال لأشد أنواع العنف والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فى إطار الحرب المستمرة التى يشنها جيش الاحتلال على المدنيين، يبرز الأطفال كأكثر الفئات تضررًا، مما يتطلب توثيق هذه الانتهاكات ورفع الصوت عاليًا لكشف الحقائق.

تظهر التقارير الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال فى غزة، تتضمن القتل العمد، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية خلال الحروب المتعاقبة يتجاوز الأرقام المألوفة، مما يعكس استهدافًا مركزًا للمدنيين الصغار فى أتون النزاع.

بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال يُعانون من بتر الأطراف وإصابات دائمة نتيجة الانفجارات والقصف العشوائي. هؤلاء الأطفال يواجهون تحديات طبية ونفسية كبيرة، بالإضافة إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر على حياتهم.

كما يعانى الأطفال فى غزة من حالة رعب مستمر، نتيجة القصف المستمر والمواجهات. هذا الخوف يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويزيد من حالات القلق والاكتئاب بينهم، مما يتطلب تدخلات نفسية ودعما مستمرا.

تمثل هذه الانتهاكات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بما فى ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التى تنص على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف. المجتمع الدولى مطالب بتحمل مسئولياته تجاه هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لها.

من جانبه قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن قطاع غزة أصبح لديه الآن أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالنسبة لعدد السكان فى العالم، حيث يفقد العديد منهم أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية دون حتى تخدير.

وأضاف “لازاريني”: تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدًا من كل أربعة أشخاص أصيبوا أثناء الحرب بإصابات غيرت حياتهم وسوف يحتاجون إلى خدمات إعادة التأهيل، بما فى ذلك الرعاية لحالات البتر وإصابات النخاع الشوكي.

