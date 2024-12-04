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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتأخر أمام لايبزيج في الشوط الأول

عمر مرموش مع آينتراخت
عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت
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تأخر فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد لايبزيج، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا.

يشارك عمر مرموش أساسيًا رفقة آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج

سيطر آينتراخت فرانكفورت على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن لايبزيج باغت ضيفه بهدف في الدقيقة 31 عن طريق بنجامين سيسكو.

يقدم مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يعد هداف الفريق خلال الموسم الجاري 2024-2025.

أسهم مرموش في اكتساح آينتراخت فرانكفورت لنظيره هايدينهايم برباعية نظيفة، في المباراة الماضية ببطولة الدوري الألماني، حيث سجل النجم المصري هدفين ليواصل تحقيق الأرقام القياسية.

سجل عمر مرموش هدفًا وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة كأس ألمانيا هذا الموسم، خلال مشاركته في مباراتين.

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