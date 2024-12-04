وزير الرياضة يهنئ رئيس الاتحاد المصري للجمباز لفوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلي الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز.

كما أعرب الوزير عن دعمه المستمر للكوادر الرياضية المصرية التي تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز لدورة جديدة

واحتفظ الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات المقامة حاليا في أحد فنادق مصر الجديدة بالقاهرة.

وحصل الدكتور إيهاب أمين على 19 صوتا مقابل 4 أصوات فقط لمنافسه البنيني ليونيد جابجوتي، ليحافظ على مقعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ونال الدكتور إيهاب أمين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته القارة السمراء في رياضة الجمباز، ودعمه واهتمامه بنشر اللعبة في كل دول قارة أفريقيا دون تمييز.

وشهد الجمباز الأفريقي تطور كبير على جميع المستويات الفنية والإدارية وظهر ذلك بشكل كبير على نتائج المنتخبات الأفريقية في البطولات الدولية، وأيضا استضافة دول القارة السمراء لعدد كبير من البطولات العالمية.