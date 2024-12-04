الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يقسو على ساوثهامبتون في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل تشيلسي مباراته ضد ساوثهامبتون بقوة، وبحث عن الهدف الأول، الذي تحقق في الدقيقة السابعة عن طريق أكسيل ديساسي.

تشيلسي يتفوق على ساوثهامبتون في الشوط الأول

ورد ساوثهامبتون بهدف التعادل في الدقيقة 11 بتوقيع جو أريبو، قبل أن يضع الفرنسي كريستوفر نكونكو البلوز في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 17.

واستمرت محاولات الفريق اللندني على مرمى أصحاب الأرض، حيث تصدت العارضة لكرتين من كول بالمر وتوسين أدارابيويو في الدقيقتين 24 و25.

وأضاف نوني مادويكي الهدف الثالث لفريق تشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يحصل جاك ستيفنس لاعب ساوثهامبتون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39.

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتذيل ساوثهامبتون الترتيب بـ5 نقاط.