تحقيقات موسعة حول مصرع فتاة داخل مصحة نفسية بالمقطم

بدأت نيابة المقطم تحقيقات موسعة، في واقعة مصرع فتاة داخل إحدى المصحات النفسية، في ظروف غامضة، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، وندب الأدلة الجنائية التي باشرت فحص مكان الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية وأقوال مدير المصحة أن المتوفاه كانت تعاني من نوبات اكتئاب حادة، دخلت علي إثرها المستشفي لتلقي العلاج، ويوم الواقعة تمكنت من إنهاء حياتها، كما تبين أنها ليست المره الأولى لها وحاولت إنهاء حياتها قبل وقت سابق.

وأمرت النيابة بعرض جثة المتوفاه علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومطابقتها مع ملابسات الواقعة واقوال الشهود، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأمرت باستدعاء أسرتها، لسؤالهم حول الواقعة، وكذلك الطاقم الطبي المشرف علي حالتها المرضية، ومسئولى المستشفي للتحقيق معهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من مدير احدى المصحات النفسية بدائرة القسم، يفيد بانهاء إحدى النزيلات حياتها داخل المستشفى، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم إلى موقع الحادث، وتبين صحة الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.