السفير عبدالمطلب ثابت يتسلم مهام عمله رسمياً سفيراً لليبيا لدى مصر

تسلم السفير عبدالمطلب ثابت مهام عمله رسمياً بالسفارة الليبية بجمهورية مصر العربية خلفًا للقائم بالأعمال بالسفارة الليبية القاهرة سابقاً محمد عبدالعالي، ليصبح بذلك السفير عبد المطلب ثابت سفير دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

و كان في مقدمة مستقبلي السفير فور وصوله لمقر السفارة كافة الموظفين والعاملين بها..حيث قام السفير بجولة تفقدية داخل مقر السفارة، ومتابعة سير العمل داخلها، كما اطلع خلال جولته على احتياجات المواطنين من أجل تلبيتها فوراً.

وشدد السفيرعبدالمطلب ثابت علي أهمية تقديم كافة التسهيلات للمواطنيين الليبين سواء القاصدين جمهورية مصر العربية أو المقيمين، وكذلك الطلبة الدارسين.

و أكد السفير عبدالمطلب ثابت على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الموظفين داخل السفارة من أجل حل جميع المشاكل التي قد تواجه سير العمل.