حبس قهوجي متهم بتعذيب نجلته في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، حبس "قهوجي"، في اتهامه بالاعتداء على ابنته بالضرب وتعذيبها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

كما أمرت بعرض الفتاة علي الطب الشرعي، لبيان ما تعرضت له من تعذيب، واعداد تقرير طبي به.

وجاء في التحقيقات أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وصلت إلي المستشفي في حالة فقدان وعي كلى، وبالكشف عليها تبين وجود إصابات وجروح وكدمات بأماكن متفرقة من الجسد، وحليقة الرأس، وتم وإيداعها داخل غرفة العناية المركزة.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الفتاة واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.