مانشستر سيتي يضرب نوتنجهام بثنائية في الشوط الأول

ضرب فريق مانشستر سيتي ضيفه نوتنجهام فورست بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة، ونجح في هز شباك نوتنجهام مبكرًا، وذلك بهدف أول عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة الثامنة بتمريرة من كيفين دي بروين.

وواصل السيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا الضغط على مرمى الضيوف، حتى نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان بواسطة دي بروين في الدقيقة 31.

مانشستر سيتي يحلم بالخروج من دوامة النتائج السلبية

يسعى مان سيتي للفوز على نوتنجهام؛ من أجل كسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يعرف السماوي طريق الفوز في 7 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المرتبة السادسة وفي رصيده 22 نقطة.