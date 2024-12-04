بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتأخر أمام نيوكاسل في الشوط الأول

تأخر فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح مع ليفربول أساسيًا ضد نيوكاسل، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

استحوذ الريدز على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، وكانت له أكثر من محاولة تهديفية، أبرزهم: كرة أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 15، التي ارتطمت بالقائم.

ونجح نيوكاسل في هز شباك رفاق صلاح في الدقيقة 35، عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي استلم تمريرة زميله برونو جيماريش، وسدد كرة صاروخية في شباك الحارس كيلهير.

سجل محمد صلاح مع ليفربول 11 هدفًا وصنع 7 آخرين في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 14 مباراة هذا الموسم حتى الآن.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.