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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استغلت حاجتهم للسفر .. السجن 3 سنوات لمتهمة بالنصب على المواطنين بالمعادى

أرشيفية
أرشيفية
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عاقبت محكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في الواقعة المعروفة اعلاميًا بـ"مستريحة المعادى".
جاء فى أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، أن المتهمة استغلت حاجة المواطنين فى السفر للخارج، وأوهمتهم بقدرتها على تسهيل تلك الإجراءات مقابل مبالغ مالية، ثم قامت بالنصب عليهم والاستيلاء على الأموال وعدم تنفيذ وعدها.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من بعض المواطنين بتضررهم من مالكة إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، لاتهامها بالنصب والاحتيال عليهم وتحصيلها منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، لكنها لم تفِ بذلك ولم ترد لهم المبالغ المالية.

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