الكاف يعلن عن ترشيح مسار للكرة النسائية لجوائز الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح نادي مسار للقب ضمن القائمة النهائية لترشيحات أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية عن عام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

كما أعلن كاف عن ترشيح حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في أفريقيا

وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة.

ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا.

جاء ذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه فريق مسار في نهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات وفوزه بأول ميدالية برونزية على مستوى القارة .

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش بالمغرب، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 16 من ديسمبر الجاري.