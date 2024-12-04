11 ديسمبر الحكم على 3 متهمين بواقعة تحرش الواحة

الأربعاء 04/ديسمبر/2024 - 10:48 م

حجزت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية أرض الواحة للاستعراض بالقوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح، لجلسة 11 ديسمبر للنطق بالحكم.

وألقت قوات الأمن القبض علي 3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبناءً على الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.

تم اتخاذ لإجراءات القانونية وتوالت النيابة العامة التحقيقات.