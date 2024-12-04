محافظ الجيزة يشارك في جلستي عمل بالمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم (ICLC6) والمقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (ملك المملكة العربية السعودية ) بمركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل التعليمية التابعة لليونسكو تحت شعار "مدن التعلم في طليعة العمل المناخي" بحضور شخصيات دولية بارزة من بينهم محافظو مدن التعلم وخبراء التعلم مدى الحياة والاستدامة وممثلو القطاع الخاص والجهات غير الحكومية والمجتمع المدني والباحثون والمعلمون وكيانات الأمم المتحدة وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بمشاركة محافظ الجيزة بجلسة عامة عن الثورة الخضراء الحضرية " المهارات اللازمة لتحول عادل ومستدام والتي تم خلالها مناقشة الدور الحاسم لتطوير المهارات الخضراء في دفع الإستدامة الحضرية والعمل المناخي من خلال إعتماد نهج التعلم مدى الحياة ودراسة الإستراتيجيات اللازمة لتزويد كل من الشباب والكبار بالمهارات اللازمة للإنتقال العادل إلى إقتصادات وبيئات معيشية أكثر إخضراراً.