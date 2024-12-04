في غياب أحمد حجازي.. نيوم يعود لسكة الانتصارات بدوري يلو

استعاد فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو)، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب البكيرية بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

افتتح البكيرية التسجيل عن طريق المودلوفي لوفانور في الدقيقة 27، لينهي الشوط الأول متقدمًا على رفاق حجازي بهذا الهدف.

أدرك نيوم التعادل في الشوط الثاني عن طريق السنغالي مباي دياني عند الدقيقة 64، وفي الوقت القاتل، خطف المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور هدف الفوز لزملاء أحمد حجازي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

أحمد حجازي يغيب عن انتصار نيوم على البكيرية

غاب حجازي عن صفوف نيوم أمام البكيرية؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء سابق للفريق أمام الحزم.

كان أحمد حجازي انضم إلى نيوم بداية الموسم الجاري قادمًا من اتحاد جدة، ليشارك في 12 مباراة مع الفريق، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

بهذا الانتصار، عاد نيوم إلى سكة الانتصارات من جديد، بعدما غابت عنه في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الجبلين بهدف للا شيء، والتعادل مع الباطن سلبيًا.

وبتلك النتيجة، عزز نيوم صدارته لجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد البكيرية عند 15 نقطة في المركز التاسع.