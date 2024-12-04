أمام أنظار حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من رافشان بدوري أبطال آسيا

تلقى فريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة من رافشان الطاجيكي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

سجل هدفي المباراة عزيز بك حايتوف وأميردزون سافاروف في الدقيقتين 55 و81، ليهدي رافشان أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ويحرم الوكرة من تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالمجموعة.

الوكرة تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2

كان الوكرة قد ضمن تأهله إلى الدور المقبل قبل انطلاق المباراة، مما دفع مدربه علي رحمة المري إلى إجراء تغييرات واسعة على التشكيل الأساسي وإراحة العديد من اللاعبين البارزين مثل: حمدي فتحي وجيلسون دالا وأيوب عسال وعيسى العيدوني وريكاردو جوميز.

لم يشارك حمدي فتحي في اللقاء، حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال دقائق المباراة، ليشاهد خسارة الوكرة من دكة الاحتياط.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 4 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2، بينما رفع رافشان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.