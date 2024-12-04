البرلمان الفرنسي يُسقط حكومة بارنييه بحجب الثقة

خسرت الحكومة الفرنسية بقيادة ميشيل بارنييه تصويت حجب الثقة في البرلمان، ما جعلها أول إدارة يتم الإطاحة بها بهذه الطريقة منذ عام 1962 وأقصر حكومة عمرًا في الجمهورية الخامسة.

وصوت 331 نائبا لصالح الاقتراح الذي قدمه تحالف الحزب الوطني التقدمي اليساري، حيث أن الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة هي 288 صوتا.

ويضطر بارنييه، المحافظ المخضرم الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط، الآن إلى تقديم استقالته، واستقالة حكومته، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتزيد هذه النتيجة من تعميق الأزمة السياسية في فرنسا وتشكل ضربة قوية للاتحاد الأوروبي في وقت تغرق فيه ألمانيا أيضا في حملة انتخابات برلمانية حتى فبراير/شباط وقبل أسابيع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.