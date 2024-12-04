محافظ جنوب سيناء: الأسبوع الكويتي بمصر يعزز الترابط بين البلدين الشقيقين

اكد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ان الأسبوع الكويتي الـ 15 في مصر، يعد من أكبر التجمعات التي تعزز أواصر الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين مصر والكويت. مشيرًا إلى أن استمرار انعقاد هذا الحدث السنوي على مدى 15 عامًا يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين، والحرص الدائم على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف مبارك أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، والمساهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والتنموي للبلدين.

تقام هذة الفعاليات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة وشركة مصرية وكويتية من مختلف القطاعات.

ويُنظم هذا الحدث بالتعاون بين السفارة الكويتية بالقاهرة ومجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت شعار “الكويت في مصر.”

حضر الفعالية من الجانب المصري، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من سفراء الدول العربية،

ومن الجانب الكويتي، شارك السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع والإعلام والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للصناعة وعدد من الشركات الكويتية الكبرى وممثلي الهيئات والمؤسسات.