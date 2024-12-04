كشف لغز العثور على جثة طبيب بيطري في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لغز العثور علي جثة طبيب بيطري بشقته بمدينة إيتاي البارود، وتبين أن وراء إرتكاب الجريمة شقيقه مريض نفسي.

كان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة، مصطفي الفار، طبيب بيطري ومقيم بمدينة إيتاي البارود، وذلك على خلفية إصابتة، بسلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد عبدة خطاب مفتش إدارة البحث الجنائي، والمقدم أحمد المسيرى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث الى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه "مريض نفسى"، وسبق حجزة داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية، وذلك أثناء قيام المجنى علية بإعداد الطعام للمتهم داخل شقته، نظرًا لاقامته بمفردة، حيث كان المجنى عليه متكفل بإعداد الطعام لشقيقه المتهم كل يوم، فقام المتهم بطعن شقيقة بآلة حادة "سكين"

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة بمركز إيتاي البارود برئاسة المستشار محمد الشريف رئيس النيابة بسكرتارية محمد الشرقاوي، التحقيقات.