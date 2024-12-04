أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره أرسنال بملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد أموريم على الثلاثي راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو وماسون ماونت في قيادة خط هجوم مانشستر يونايتد أمام أرسنال.

ويدعم خط هجوم الشياطين الحمر برونو فيرنانديز وتايرل مالاسيا وديوجو دالوت، في طريقة لعب روبن أموريم.

يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أرسنال في وصافة الترتيب بـ25 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير

خط الوسط: ديوجو دالوت – برونو فيرنانديز – مانويل أوجارتي - تايرل مالاسيا

وفي الهجوم: ماسون ماونت – راسموس هويلوند – أليخاندرو جارناتشو.