ثلاثي هجومي يقود تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثلاثي الهجومي: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، وكاي هافيرتز تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد.

يتطلع الجانرز للانتصار على اليونايتد؛ من أجل مواصلة تضييق الخناق على ليفربول متصدر البريميرليج.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع بـ19 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - كيويور - زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.