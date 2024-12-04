بحضور رئيس "الوادا".. وزير الرياضة يُجري مناقشات خلال اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، عدد من المناقشات والمباحثات، مع / ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ومجلس الإدارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ووزيري الرياضة باليابان وبولندا، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل علي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

أشار صبحي إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافها المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" تقديره الكامل للدور الكبير الذى تحرزه مصر على صعيد ملف مكافحة المنشطات والتنسيق والتعاون الدائم بين الوكالة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوزارة والنتائج الإيجابية التى تتحقق جراء هذا التعاون.

جدير بالذكر أن مصر استضافت اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» مايو ٢٠٢٢.