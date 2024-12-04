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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مصر والسعودية يبحثان تطوير الشراكة في قطاع التعدين

جانب من مباحثات الجانب
جانب من مباحثات الجانب المصري والسعودي
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في إطار مشاركته في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA)  بلندن، عقد  المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معادن.
 

حضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة. ومن الجانب السعودي  سامي الحربي، مدير عام إدارة الموارد الطبيعية، وتركي السبهان، مدير إدارة التسويق التعديني وحاتم الصريصري، مدير عام مكتب نائب الوزير.
 

شهد اللقاء اهتمام كبير من الجانب السعودي بتطوير الشراكة مع جمهورية مصر العربية في قطاع التعدين. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. 
 

من جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود تطوير قطاع التعدين في مصر والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. 
 

ووجه  المهندس خالد المديفر نائب الوزير لشئون التعدين بالمملكة العربية السعودية دعوة كريمة إلى  المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي سيُعقد في الرياض يومي 16 و17 يناير المقبل، والمشاركة كمتحدث بالجلسة الوزارية التي سوف تسلط الضوء على عدد من الموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعدين.
 

تأتي هذه الخطوة استمرارًا للعلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتعاون المستمر لدفع عجلة التنمية في قطاع التعدين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

 

إدارة التسويق البترول والثروة المعدنية الجمعية البريطانية العربية السعودية بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال