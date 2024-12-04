كول بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون بملعب سانت ماري، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الشاب كول بالمر هجوم تشيلسي أمام ساوثهامبتون، رفقة الفرنسي كريستوفر نكونكو وجواو فيليكس ونوني مادويكي.

يجلس المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون على مقاعد بدلاء البلوز، بجانب كل من: روبرت سانشيز - ليفي كولويل - بينوا بادياشيلي - ريناتو فيجا - روميو لافيا - كيرنان ديوسبري هال - جادون سانشو - بيدرو نيتو.

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتذيل ساوثهامبتون الترتيب بـ5 نقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - كريستوفر نكونكو - جواو فيليكس.