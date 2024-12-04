إنجاز تاريخي.. منتخب سيدات اليد يتاهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه

حقق منتخب مصر لكرة اليد للسيدات إنجازا تاريخيًا بالتأهل إلى بطولة العالم 2025 للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية “صاحب الأرض والجمهور” في ربع نهائي بطولة افريقيا لكرة اليد للسيدات.

فاز منتخب سيدات اليد على أصحاب الأرض بنيجة 23 - 22 في مباراة مثيرها حسمتها بنات الفراعنة في اللحظات الأخيرة ليتأهلن إلى المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى ويحزن مقعدا في بطولة العالم المقبلة التي تستضيفها المانيا وهولندا.

سيدات اليد في ربع النهائي

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، أمس الثلاثاء.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.

قائمة منتخب سيدات اليد

تضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة جهاز منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد الكريم المدرب العام، ومحمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى وحازم حامد محلل فنى وإيمان مرجان المدير الإدارى ومروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الأخضر - كينيا.

تضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.