تشغيل الإدارات المرتبطة بنافذة أيام الإجازات والعطلات لتخفيض زمن الإفراج الجمركي

في خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة، صدر الكتاب الدوري رقم ٣٠٥٣٤/٣ في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ عن هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (۱۹) المنعقدة برئاسة الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/۱٤ بالموافقة على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والأجازات الرسمية، بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.

وبناءا عليه خاطبت مصلحة الجمارك المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات ببدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ وطوال أيام الأسبوع، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل .

يهدف القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها:

• تقليل زمن الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

• توفر السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.

• تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

يأتي هذا القرار في إطار الرؤية المستقبلية للدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتسهيل حركة التجارة مع الدول الأخرى.

وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وسيؤدي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز النمو الاقتصادي