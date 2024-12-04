مرموش يتصدر تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج في كأس ألمانيا

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره لايبزيج بملعب ريد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

يقدم مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يعد هداف الفريق خلال الموسم الجاري 2024-2025.

أسهم عمر مرموش في اكتساح آينتراخت فرانكفورت لنظيره هايدينهايم برباعية نظيفة، في المباراة الماضية ببطولة الدوري الألماني، حيث سجل النجم المصري هدفين ليواصل تحقيق الأرقام القياسية.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة لايبزيج في دور الـ16 بكأس ألمانيا

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: كريستنسن - توتا - روبن كوخ - كولينز

خط الوسط: ماريو جوتزه - إلياس سخيري - لارسون - براون

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي.