التربية الفنية بالفيوم تبدع في مسابقة لمحات من الهند

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - التربية الفنية، في مسابقة لمحات من الهند، وحققت مراكز متقدمة في المسابقة، حيث تم إعلان نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية، وتم إعلان نتيجة الفائزين فى المسابقة على مستوى محافظة الفيوم.

في المرحلة الابتدائية، فاز الطالب حسنين علاء محمد مبروك، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، بالمركز الأول، وفازت الطالبة مريم محمد حمدى مصطفى - ادارة شرق الفيوم بالمركز الثاني، وفازت الطالبة رؤى أيمن أبواليمين - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت بالمركز الأول الطالبة لمار عمر على عمر محمد، غرب الفيوم، وفاز بالمركز الثاني الطالب مروان مصطفى حلمى قرني، بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، وفازت بالمركز الثالث الطالبة بسملة مصطفى عبدالحميد سعيد بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس.

في المرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول الطالبة سلمى رجب أحمد عبدالجيد، ، وفازت بالمركز الثاني الطالبة جنا نصر أحمد نصر حسن بمدرسة دكتور لطفى سليمان الثانوية للبنات بسنورس، وفازت بالمركز الثالث الطالبة يمنى عبدالسلام أحمد، بمدرسة أبوكساة الثانوية.

وتقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين فى المسابقة، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب بتوجية التربية الفنية ومعلمي التربية الفنية على مستوى جميع المدارس الفائزة فى المسابقة.

كما قدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالمديرية، بالشئون التنفيذية وتوجية عام التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة رباب عبدالمحسن مستشار التربية الفنية، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. .

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