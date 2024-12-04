ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 8 حالات تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف ببني مزار

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.
 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٨حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف ببنى مزار .

وقام عبدالله ربيع وعاشور سيد نائبا رئيس المركز، وياسر صلاح سكرتير المركز، ومحمد عيد رئيس حى شرق، ومنتصر صلاح رئيس حى جنوب، ومحمد ادهم مسئول الازالات، بايقاف حالة تنظيف مكان ردم حفر بطريق الساحة مع إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور خامس علوى بالقصبى والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.

وتمكن علاء إبراهيم حسانين رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول الازالات من فك شدة خشبية بقرية اشروبه بحوض غطاس على مساحة قيراط.

وازال اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى على و قسم الإزالات والتنظيم ومسئول الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعى بناحية ابشاق وقرية منشاة جلال وعزبة سلامة بإزالة ٤حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمراني على مساحة ٤قراريط بحوض الحلفاية والديرة والخلبوص والقلادة.

وقام عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام وقسم الازالات بازالة وردم اساسات على مساحة قيراط بقرية اعطو وتم التحفظ على مواد البناء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اكرام محمود رئيس المركز أخبار محافظة المنيا