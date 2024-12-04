أنجلوجولد أشانتي تتعهد بضخ استثمارات جديدة بمنجم السكري

تعتزم شركة أنجلوجولد أشانتي؛ استئناف أعمال البحث والتنقيب بمناطق الامتياز بمنجم السكري، بعد استحواذها على شركة سنتامين المالكة للمنجم؛ إذ تسعى تلك الإجراءات لضخ الاستثمارات الأجنبية في قطاع الذهب.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA؛ عن قيام الشركة بالانتهاء من التوافق على نموذج اتفاقية الاستغلال.

وأعلى سياق متصل أعرب مسئولو شركة "أنجلو جولد" عن اعتزام الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات في تنمية منجم السكري، من خلال تنفيذ مزيد من عمليات الاستكشاف والتطوير.

كما تطرق اللقاء إلى موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بإنشاء مدرسة للتعدين في مصر لتدريب الشباب المصري على مهارات التعدين المختلفة والتي بدأت شركة سنتامين في إنشائها حيث من المقرر أن يبدأ العمل بالمدرسة في سبتمبر 2025.

ومن جانبه دعا وزير البترول، الشركة إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.

وشهد اللقاء توقيع الجانبين بالأحرف الأولى على مشروع مسودة اتفاقية البحث عن خام الذهب المزمع إبرامها بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة انجلو جولد اشانتي، وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.