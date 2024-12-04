عودة تشواميني.. تشكيل ريال مدريد في مواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره أتلتيك بلباو بملعب سان ماميس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو عودة الفرنسي أوريلين تشواميني، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يقود الفرنسي كيليان مبابي هجوم الملكي أمام بلباو، رفقة البرازيلي رودريجو جوس، في ظل غياب مواطن الأخير فينيسيوس جونيور للإصابة.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام

وفي الهجوم: كيليان مبابي – رودريجو جوس.