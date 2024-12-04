دي بروين يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، نظيره نوتنجهام فورست على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البلجيكي كيفين دي بروين تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام، ليعاون الهداف النرويجي إيرلينج هالاند في الخط الهجومي، بجانب الثنائي جيريمي دوكو وجاك جريليش.

يسعى مان سيتي للفوز على نوتنجهام؛ من أجل كسر سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المرتبة السادسة وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي – جوشكو جفارديول

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

وفي الهجوم: جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند – جاك جريليش.