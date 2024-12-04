الدفع بقاطرات لسحب السفينة السياحية الجانحة بالمنيا وتعويمها

أعلنت محافظة المنيا، تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بشحوط إحدى البواخر السياحية في نهر النيل أمام قرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروي الحسينية بمركز بني مزار، وذلك في تمام الساعة 3:15 مساءً.

وأفاد البلاغ بأن الباخرة السياحية( كراون فيجن ) كانت في رحلة من مرسى أخناتون بمدينة المنيا متجهة إلى محافظة بني سويف، وعلى متنها فوج سياحي مكون من 59 سائحًا، بينهم 57 من الجنسية الألمانية و2 من الجنسية الفرنسية.

وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية بسرعة للتعامل مع الباخرة و تعويمها مرة اخرى وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة و تأمين الركاب وطاقم عمل الباخرة.

ويجرى حاليًا الاستعانة بمعدة قاطرة لمحاولة سحب الباخرة وتحريرها من موقع الشحوط، وعودة الباخرة لمسارها الطبيعي .

وتعمل كافة الأجهزة المعنية بمتابعة لحظية مع الموقف بالتواصل المستمر مع محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة حتى يتم التأكد من إنهاء الموقف بشكل تام و آمن.