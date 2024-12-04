افتتاح كنيسة أبى سيفين والملاك ميخائيل بكنيسة العذراء بالقصيرين

افتتح الانبا مارتيروس اسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بمشاركة كهنة كنيسة العذراء مريم بالقصيرين الزاوية الحمراء اليوم الاربعاء كنيسة الملاك ميخائيل والقديس فيلوباتير مرقوريوس ابى سيفين وذلك بالدور الثالث بكنيسة السيدة العذراء مريم بالقصيرين خلال الاحتفال اليوم بعيد الشهيد فلوباتير ابو سيفين

شارك فى الافتتاح كل من القمص رويس نصر والقمص بيشوى توفيق والقس يسطس صبحى القس مقار ليشع والقس بولس اشرف والقس يوحنا عوض ولفيف من شعب الكنيسة

جاء الافتتاح وسط فرحة كبيره من شعب الكنيسة وبعده قام الانبا مارتيروس بصلوات القداس الالهى فى الكنيسة الجديده التى من المقرر استخدامها فيما بعد لاطفال كنيسة العذراء مريم .