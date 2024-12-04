محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

يأمل صلاح زيارة شباك الماكبايس؛ لمواصلة مطاردة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

سجل محمد صلاح 11 هدفًا وصنع 7 آخرين في الدوري الإنجليزي، خلال مشاركته في 13 مباراة هذا الموسم.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز - جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.