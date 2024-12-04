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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أقارب الرهائن الإسرائيليين يقولون إن ذويهم لن يبقوا على قيد الحياة لحين تنصيب ترامب

مظاهرة لعائلات الرهائن
مظاهرة لعائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة
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قالت أسر الرهائن الإسرائيليين المُحتجزين في قطاع غزة، اليوم /الأربعاء/، إن ذويهم لن يبقوا على قيد الحياة لحين تنصيب الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب في شهر يناير المُقبل.

وأضافت في بيان أوردته القناة السابعة الإسرائيلية أنه يتعين على الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة، والدول الوسيطة، بذل كل جهد ضروري للتوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد شدد على ضرورة تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المُحتجزين في قطاع غزة، منذ طوفان الأقصى، قبل تنصيبه رسميًا في شهر يناير المقبل، وهدد بجحيم في الشرق الأوسط إذا لم يتم تنفيذ ذلك، على حد تعبيره.

وكانت حركة (حماس) أعلنت -أمس الأول الاثنين- أن 33 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر 2023، وأكدت أن معظمهم قضوا بقصف للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وتُقدّر إسرائيل وجود 101 رهينة في قطاع غزة. 

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