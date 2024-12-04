فريق عمل مصري يطرح اغنية جديدة احتفالا باليوم الوطني للامارات

طرح المطرب الاماراتي سعيد سميدع أغنية وطنية جديدة بعنوان “إحنا بلدنا الإمارات”، وذلك احتفالا باليوم الوطني للامارات ، وتحمل الأغنية توقيع فريق عمل مصري بقيادة المخرج المصري خالد مهران ، و كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد جابر، و لحنها الموسيقار حسن دنيا، ووزعها موسيقياً إيهاب كلوبكس ، تحت إشراف إنعام التونسي ومحمد التلاوي،وتأتي في إطار رؤية فنية استثنائية تهدف إلى الترويج لجمال الإمارات وتراثها الغني، مع إبراز معالمها السياحية .

تجسد أغنية “إحنا بلدنا الإمارات” روح الاتحاد وقوة العلاقات بين مصر والإمارات، وتم تطوير هذا المشروع ليكون بمثابة رسالة حب وفخر لدولة الإمارات وشعبها.

ونالت الأغنية منذ طرحها إعجاب الجمهور الاماراتي ، وخاصة ان الأغنية تتميز بكلماتها وإيقاعها السريع واستعراض لأبرز معالم الإمارات ومنها برج خليفة ، نافورة دبي، عالم فيراري، وجزيرة الفجيرة، ليأخذ المشاهدين في رحلة بصرية تعكس روح الاتحاد والتطور الحضاري .

تقول كلمات الأغنية:

من اجمل العبارات

احنا بلدنا الامارات

نورها بيزيد الضي

ويلكم بيكم في دبي

عندنا تلقي كل شي

وانبساطك هنا في ابو ظبي

مهما تزور في بلاد وبلاد

ما بتشبع م الامارات

لازم تبقي كتير فهمان

انك عندنا في عجمان

قلبك ينبض دقه بدقه

لما تجينا هنا في الشارقه

عندنا فرح وحب وهيبه

لما تجينا في راس الخيمه

اجدع ناس هنا واجدع جيره

في امارتنا الفجيره

مش شرط انته جاي من وين

هننورنا هنا في العين

من غير مانحكي انتو عارفين

كرم اماره ام القورين



اسد من نسل اسود

حبنا ليه ماله حدود

وسلامنا للشيخ زايد

دا مهما يغيب موجود

و سلامنا للشيخ زايد

دا مهما يغيب موجود

عايز تبقي كتبر مذهول

تيجي برج خليفه ع طول

عايز تبقي مبسوط وكول

هتنورنا في دبي مووول

نفسك في خروجه ملهاش

زي هتجيلنا نافوره دبي

بطل فكر وبطل حيره

وتعالي جزيره فجيرا

في الطبيعه مافي مثلنا

لما تجينا دبي مارينا

عايز تبقي فل السطا

هتجينا في جبل حتا

عايز تحضر سباق ناري

هنوديك عالم فراري

هتعيش حاله من الاحساس

لما تروح جزيره ياس