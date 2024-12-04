خبير بالشؤون الآسيوية: أخطاء رئيس كوريا الجنوبية قد تنهي مسيرته السياسية

قال الدكتور جلال رحيم، الخبير في الشؤون الأسيوية، إن كوريا الجنوبية يحدث فيها تسارع للأحداث وتداخلات كبيرة بطريقة غريبة، على غير المهود في سيول، التي أرست سلامًا ديمقراطيا على مدار 45 عامًا.

الرئيس الكوري قد يقف خلف القضبان

وأضاف «رحيم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في الساعات الماضية، هو أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يعاني من ما يسمي في العلوم السياسية من «عرج»، لا سيما وأنه لا يستطيع تمرير أي قانون، وكل مشاريع القوانين التي تُقدمها المعارضة تُمرر بحكم فوزها في الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي، ولكن الرئيس كان يجهضها بواسطة «الفيتو الرئاسي»، وحدث ذلك لأكثر من 25 مرة.

وأوضح الخبير في الشؤون الأسيوية، أن الرئيس الكوري الجنوبي أساء التنفيذ والتخطيط وارتكب أخطاء قاتلة ستكلفه مستقبله السياسي إن لم يقف وراء القضبان لسنوات عديدة.