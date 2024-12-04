ترامب يعلن عن سلسلة من التعيينات الجديدة.. "بوهلر" مبعوثا لشؤون الرهائن و"ريسكول" وزيرا للجيش

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، عن سلسلة من التعيينات الجديدة بينها تعيين آدم بوهلر كمبعوث رئاسي خاص لشؤون الرهائن وادنيال ريسكول وزيرا للجيش.

وقال ترامب - على حسابه في منصة "تروث سوشال التي يملكها مساء اليوم /الأربعاء/ - إن بوهلر سيعمل برتبة سفير في منصب "مفاوض رئيسي ضمن فريق اتفاقيات أبراهام"، كاشفا أنه سبق له أن تفاوض مع "بعض من أصعب الشخصيات في العالم، بما في ذلك طالبان".

وأضاف أن "آدم (بوهلر) يعلم أن لا أحد أشد صلابة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب قائدها"، متابعا أنه سيعمل بلا كلل لإعادة مواطنينا الأمريكيين إلى الوطن".

وشملت التعيينات الجديدة أيضا، تكليف ترامب دانيال ريسكول بمنصب وزير الجيش.

ويعتبر منصب وزير الجيش في الولايات المتحدة أحد المناصب العليا في وزارة الدفاع، وهو مسؤول عن تنظيم وإدارة الجيش الأمريكي، وينسق السياسات والإجراءات المتعلقة بالقوات البرية.

ويعمل وزير الجيش - بشكل وثيق - مع وزير الدفاع وبقية القادة العسكريين لتطوير استراتيجيات وتوجيهات عسكرية. كما يتعامل مع الكونجرس لتقديم التقارير عن ميزانية الجيش والاحتياجات العسكرية.

كما شملت قرارات ترامب تكليف جاريد أيزكمان بإدارة الوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقال ترامب إن أيزكمان هو "قائد أعمال متميز، وطيار، ورائد فضاء"، و"سيقود مهمة ناسا في الاكتشاف والإلهام، ويمهد الطريق لإنجازات رائدة في علوم الفضاء والتكنولوجيا والاستكشاف".

وأضاف أن أيزكمان أظهر على مدار الـ 25 عامًا الماضية "قيادة استثنائية كمؤسس ومدير تنفيذي لشركة "شيفت 4" التي أصبحت رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية".

وذكر ترامب أن مرشحه "شارك في تأسيس شركة "دراكن انترنشونال" وعمل كمدير تنفيذي بها لأكثر من عقد، حيث دعمت الشركة وزارة الدفاع الأمريكية وحلفاءها".

كما أعلن الرئيس الأميركي المنتخب عن تعيين بيتر نافارو في منصب مستشار التجارة والتصنيع، قائلا "(نافارو) ساعدني في إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة غير العادلة مثل نافتا واتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة".