جولة ميدانية لرئيس مدينة المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق الرئيسية بالقرى

قام عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم بجولة ميدانية لمتابعة مشروع رصف الطريق الرئيسى من بداية كوبرى ابو شناف حتى كوبرى الجلاء آخر قرية صفط الخمار، ترافقة هبه حافظ مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية .



وقال آدم إن هذا الطريق يخدم ثلاث وحدات قروية وهى تلة وطوخ الخيل وصفط الخمار مروراً بكوبرى أبو عياد، بالإضافة إلى العزب والنجوع التابعة وأن طول الطريق ٦ كيلو و٦٦٠ متر وتم توسعة الطريق من ٨ متر إلى ٩ متر فيما تم وضع تربة حوالى ٤٥٠٠ متر مكعب.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة وجهد لضمان سلامة أبنائها والحفاظ على أرواحهم فى إحلال وتجديد جميع البنية التحتية من رصف طرق رئيسية، ومدارس ووحدات صحية، ومركز شباب وشئون اجتماعية لخدمة أهالى مركز ومدينة المنيا، وإيجاد حياة كريمة لهم بمبادرة رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى ).