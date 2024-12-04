برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطلق دورة لتعزيز تمويل الحكومات المحلية

أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) مسار جديد بعنوان (مسار التعلم لمدن أهداف التنمية المستدامة) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المدن، حيث بدأ دورته الأولى التي تتناول سبل زيادة الإيرادات من المصادر الداخلية للحكومات المحلية.

وذكر بيان صادر عن (هابيتات) أنه تم تصميم هذه الدورة التفاعلية المجانية ذاتية التعلم لمساعدة مسئولي الحكومات المحلية على تحسين توليد الإيرادات من المصادر الداخلية، وتقديم رؤى قيمة لمحترفي الحكومة في جميع أنحاء العالم.

ويمثل الإطلاق الرسمي للدورة، الذي جاء خلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة في أوائل نوفمبر الماضي، بداية مبادرة التعليم الإلكتروني، ويهدف إلى دعم المسئولين الحكوميين في تحقيق الأهداف الموضحة في الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وتركز الدورة الأولى للمسار، الذي طورته مبادرة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية العالمية لمدن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مركز الشبكة الدولية لتدريب العناصر الفاعلة المحلية (سيفال) في لبنان، على الإيرادات من مصادرها الخاصة، أي على الدخل الذي يتولد داخليًا من قبل الحكومات المحلية من خلال عملياتها وأنشطتها.

وعلى مستوى العالم، هناك تفاوت كبير في توليد الإيرادات من المصادر الخاصة، حيث تجمع الحكومات المحلية ما لا يقل عن 12 دولارًا أمريكيًا للفرد سنويًا في بعض المناطق، بينما تجمع حكومات أخرى ما يصل إلى 2944 دولارًا أمريكيًا للفرد. لذلك، تعمل هذه الدورة على تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتشخيص فجوات نظام الإيرادات، وتنفيذ استراتيجيات فعّالة، وتعزيز ممارسات الإدارة المالية.

ويقول لينارت فليك، كبير أخصائيي التمويل المحلي والتنمية الاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: "غالبًا ما تفتقر الحكومات المحلية إلى البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة، مما يمنعها من إعطاء الأولوية للإصلاحات بشكل فعال. وتوفر هذه الدورة الأدوات اللازمة للتفكير الاستراتيجي وتنفيذ الإصلاحات التي تعتمد على البيانات، مما يعود بالنفع على تحصيل الإيرادات والسياسة العامة".