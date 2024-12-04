قبول استئناف سائق على حكم إعدامه في هتك عرض فتاة

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بقبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه لاتهامه بخطف فتاة في منشأة ناصر بالتحايل، والتوجه بها إلى المقابر وهتك عرضها، وقضت المحكمة على المتهم بالسجن 5 سنوات.

وجاء في الحيثيات، أن وقائع الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أحالت المتهم م. س الي محكمة الجنايات، وأنه خطف بالتحايل المجني عليها، بأن استدرجها لسيارته، موهمًا إياها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية في المقابر.



وأضافت الحيثيات، أن تلك الجريمة قد اقترنت بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان قام المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها "ولاعة "، موهما إياها أنها كتر لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها عنها وهتك عرضها.



وأشارت الحيثيات إلى أن المجنى عليها بعد أن انهت عملها بمدينة نصر في ساعة متأخرة من مساء توجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادي، و استقلت السيارة التي كان يقودها المتهم سيارة أجرة، وبعد أن استقلت الفتاة السيارة وبعد أن نزل منها من كان باقيا من ركاب خطط المتهم للتحرش بالفتاة.

واوضحت الحيثيات، أن المتهم سلك بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجني عليها عن نفسها حيث إنقض عليها وجثم فوقها، وهتك عرضها واصابها بهدوش وجروح ولامس مواطن عفتها كرها عنها مهددا إياها بولاعة كانت بحوزته موهما اياه بكونها سلاح أبيض "كتر" لبث الرعب في نفسها، وإرغامها على الإمتثال لطلبه إلا أنها لم تستجب وقاومته أخذة في الصراخ بقوة فخشي المتهم من افتضاح أمره و انزلها بالطريق وفر هرباً.



تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغاً من فتاة تتهم سائق ميكروباص بخطفها بالتحايل بأن أوهمها بتوصيلها إلى وجهتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.