أمريكا تضيف كيانات جديدة "متورطة" في تجارة النفط الإيراني إلى قائمة العقوبات

فرضت الولايات المتحدة اليوم /الأربعاء/ عقوبات على 35 كيانا وسفينة نقلت النفط الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم - أن "إيران تستخدم عائدات النفط لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والمسيرات، ودعم وكلائه وشركائه.. في الشرق الأوسط".

ويفرض هذا الإجراء، تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني بعد التصعيد النووي الذي أعلنته إيران. كما يأتي استكمالا للعقوبات التي أعلنت - في 11 أكتوبر - عندما حددت الولايات المتحدة قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك في أعقاب هجوم إيران في أول أكتوبر 2024 على إسرائيل.

ويمنح هذا التصنيف، وزارة الخزانة الأمريكية صلاحيات لاستهداف نطاق أوسع من الأنشطة والأشخاص المتصلين بتجارة النفط والمنتجات النفطية الإيرانية.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها "بتقليص مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران في أنشطتها الخبيثة؛ بما يتماشى مع أهداف قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP Act)".