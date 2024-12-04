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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد مجدي يعدد مكاسب الزمالك من ودية الرجاء بمطروح

احمد مجدى
احمد مجدى
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عدد أحمد مجدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مكاسب المباراة الودية التي أقيمت اليوم أمام الرجاء بمطروح، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء بثلاثية في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، وسجل أهداف الفريق كل من، حسام أشرف وزياد كمال وسيف الدين الجزيري.

وأكد أحمد مجدي، أن المباراة شهدت إيجابيات عديدة بخلاف الفوز،و أهمها تجهيز جميع اللاعبين والوقوف على مستوى  عناصر الفريق، بجانب تجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة.


وأشار مدرب الزمالك إلى أن عودة محمد شحاتة وتعافيه من الإصابة أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني، وجاءت مشاركته في الشوط الثاني من المباراة لتجهيزه بشكل تدريجي للفترة المقبلة.
ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

أحمد مجدي الزمالك الرجاء بمطروح