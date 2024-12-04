ثروة إيلون ماسك ترتفع لـ348 مليار دولار ويتفوق على "زوكربيرغ"

زادت ثروة إيلون ماسك في عام 2024 بشكل كبير، وأصبح حديث العالم، حيث أضاف “ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، حوالي 119 مليار دولار إلى ثروته في عام 2024، مما رفع إجمالي ثروته إلى 348 مليار دولار، وهذا الرقم يتجاوز صافي ثروة مايكل ديل، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Dell Technologies.

أداء أثرياء العالم في 2024

• وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، شهد أكبر 10 أثرياء عالميين زيادة إجمالية في ثرواتهم بلغت 585 مليار دولار هذا العام.

• هذا الرقم يعادل أو يتجاوز القيمة السوقية لشركات كبرى مثل Exxon Mobil وOracle.

أبرز اللاعبين في سباق الثروة

1. إيلون ماسك

• أكبر المستفيدين من النجاح المستمر لشركتيه Tesla وSpaceX.

• احتل الصدارة بفارق كبير عن المنافسين.

2. لاري إليسون

• أضاف 83.2 مليار دولار إلى ثروته، بفضل استثماره في Tesla ونجاح أعمال Oracle في الحوسبة السحابية.

• ثروته الإجمالية بلغت 206 مليار دولار.

3. جنسن هوانغ

• رئيس Nvidia وملك رقائق الذكاء الاصطناعي.

• ارتفع سهم شركته بنسبة 187% هذا العام، ما أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى ثروته، لتصل إلى 124 مليار دولار.

4. مارك زوكربيرغ:

• أضاف 70 مليار دولار إلى ثروته بفضل رهاناته الناجحة على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، ليصل صافي ثروته إلى 198 مليار دولار.

من يقترب من المنافسة؟

• جيف بيزوس: أضاف 41.7 مليار دولار هذا العام بفضل تركيز أمازون على مبادرات الذكاء الاصطناعي.

• ورثة وولمارت: جيم وأليس وروب والتون، أضاف كل منهم حوالي 40 مليار دولار إلى ثروتهم، مع صعود أسهم وولمارت بنسبة 72% هذا العام.

ما الذي يقود هذه الزيادات؟

• كان للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على ثروات هؤلاء الأثرياء. استفادت شركات مثل Tesla وNvidia وMeta من التركيز على التقنيات الحديثة والابتكار.

• موجة التوقعات بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة ساهمت أيضًا في تحفيز الأسواق.

النتيجة المفاجئة

• في حين أن ماسك يتصدر المشهد، فإن شخصيات أخرى مثل جنسن هوانغ وورثة وولمارت يواصلون تقديم أداء قوي.

السباق نحو القمة لا يتعلق فقط بالثروة الحالية، بل بالاستراتيجيات الذكية التي يتم اتخاذها.