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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عقب وصوله لحضور اجتماعات "الوادا".. وزير الرياضة يلتقي نظيره السعودي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، عقب وصوله للمملكة العربية السعودية،  لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

شهد اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في كلا البلدين الشقيقين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل شراكة استراتيجية تعتمد على التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق في الأحداث الرياضية الكبرى

ولفت إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشباب في البلدين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل.

وأشار صبحي إلى فرص الاستثمار في القطاع الرياضي، وضرورة تشجيع الشركات والمستثمرين على دعم المشاريع الرياضية المشتركة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، والتي من شأنها تعزيز التعاون في كلا البلدين.

الوادا وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات